Карельские энергетики продолжают неотложные ремонты энергообъектов

АО "Прионежская сетевая компания" с 13 по 17 июля продолжит проводить работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

В рамках подготовки электрических сетей к работе в зимний сезон 2020 – 2021 гг. АО "ПСК" проводит ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций и других объектов в районах республики.

В связи с проводимыми работами возможны кратковременные отключения потребителей от электроэнергии. Компания приносит извинения за временные неудобства.

Кратковременные отключения в электрических сетях с 13 по 17 июля возможны:

Калевальский национальный район:

- 14 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская, Центральная, Набережная.

- 16 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 32, 34-Б), здания воинской части, Дома творчества.

Кемский муниципальный район:

- С 12 по 15 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 13 июля с 10.00 до 10.20 и с 17.00 до 17.20. Поселок Кривой Порог: улицы Индустриальная, Котельная, здания почты, школы, Телевизионной вышки, Водозабора.

- 13 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Кривой Порог: здания бани, пожарного депо, угольной котельной.

- 13 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4 – 48), Бланки (дом 2).

- 13, 14, 15, 16 июля с 23.00 по 14, 15, 16, 17 июля до 5.00. Поселок Сокол: здания рыбзавода, водозабора, школы, детского сада, воинской части.

- 14 июля с 10.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Красноармейская, Советская, Павлика Морозова; поселок Гайжево.

- 15 июля с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 15 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2, 3, 3-А), здание детского сада "Елочка".

- 16 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 20-64), Первомайская, Набережная (дом 22), Болотная (дома 2-А, 5), 2-й Пятилетки (дом 2-А).

- 17 – 18 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Болотная, Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1 – 14).

- 19 июля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Улица Набережная (дома 1 – 17), здания почты, гостиницы.

Лоухский муниципальный район:

- 13 июля с 12.00 до 14.00. Поселок Кестеньга: улицы Вокзальная, Северная.

- с 14 июля с 18.00 до 15 июля до 02.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский, деревня Кокосалми.

- 15 июля с 10.30 до 12.00. Поселок Сосновый: улицы Школьная, Пальковского, Лесная, Кольцова, здания поселковой администрации, ФАПа, школы, почты, ПАО "Сбербанк".

Медвежьегорский муниципальный район:

- 13 июля с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улица Карла Маркса (дом 16), здание магазина "Магнит".

- 13 июля с 9.00 до 11.00. Деревни Возрицы, Тихвин Бор.

- с 13 по 17 июля. Поселок Пиндуши: улицы Верхняя, Мичурина (частично), Повенецкая (частично), Московская (частично), здания ДЮСШ № 2 и гаражей.

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Паданы: улицы Свердлова, Коммунистов, Григорьева, здания амбулатории, пожарной части, магазина.

Муезерский муниципальный район:

- 16 июля с 12.00 до 14.00. Поселок Суккозеро (частично).

Олонецкий национальный район:

- 13 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11 – 21), Первомайская (дома 12, 13).

- 14 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Брендоева, Цветочная, Ленина (дома 47, 49).

- 15 июля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 35 – 82), переулки Кирпичный, Больничный.

- 16 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улицы Ручейная, Юбилейная, здания овощехранилища, водонапорной станции, насосной станции, гаражей совхоза "Искра".

Питкярантский муниципальный район:

- 13 июля с 10.00 до 13.00. Поселок Ляскеля (частично).

- 14 июля с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 99 – 146).

- 15 июля с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 178 – 183).

- 16 июля с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улицы Горького (дома 39 – 49), Цветочная.

- 17 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Харлу: улицы Главное Шоссе, Школьная.

Прионежский муниципальный район:

- 13 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 63 – 110), Набережная.

- С 13 по 17 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Железнодорожная; деревня Бесовец (частично), ДНТ "Сфера", "Астра".

- 14 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Некрасова, Ладвинская, Крылова, Станционная.

- 15 и 16 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва (частично).

- 17 июля с 10.00 до 14.00. Поселок Ладва – Ветка: улицы Набережная, Горная, Квятковского.

Сегежский муниципальный район:

- 13 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Нагорная, Озерная; поселок Надвоицы: улица Ленина (дом 3); СНТ "Рябина", "Ягода".

- 14 июля с 9.00 до 15.30. Город Сегежа: улицы Мира (дома 33, 34, 36), Лесная (дома 4-8), Гагарина (дома 5-9 и 18 – 22), Карельская (дома 6 – 10), Разъезжая, Моховая, здания Центра культуры, социальной защиты.

- 16 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Разъезжая, Моховая.

- 17 июля с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Полевая, Мелентьева (обе частично).