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Энергетики заменили линейную изоляцию на пяти ЛЭП на юге Карелии

Новости. Общество
16:50, 25 Июня 2021
фото: © «Россети Северо-Запад»

Изоляция – важный элемент в составе линии электропередачи, отвечающий за надежность и безопасность ее работы.

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» заменил 572 изолятора на пяти ЛЭП 110 кВ: «Петрозаводская ТЭЦ — Пряжа», «Станкозавод — Деревянка», «Пай — Ольховец», «Пудож — Каршево» и «Древлянка — Авангард».

Линии обеспечивают надежное электроснабжение части Пряжинского, Прионежского, Пудожского районов и  Петрозаводска.

Всего в рамках ремонтной программы 2021 года будет обновлено почти 8 тысяч изоляторов.

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