Энергетики заменили линейную изоляцию на пяти ЛЭП на юге Карелии

Изоляция – важный элемент в составе линии электропередачи, отвечающий за надежность и безопасность ее работы.
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» заменил 572 изолятора на пяти ЛЭП 110 кВ: «Петрозаводская ТЭЦ — Пряжа», «Станкозавод — Деревянка», «Пай — Ольховец», «Пудож — Каршево» и «Древлянка — Авангард».
Линии обеспечивают надежное электроснабжение части Пряжинского, Прионежского, Пудожского районов и Петрозаводска.
Всего в рамках ремонтной программы 2021 года будет обновлено почти 8 тысяч изоляторов.
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