Карельские камни украсят парк, который возведут на месте приземления Юрия Гагарина

Камни, которые будут "играть роль" метеоритов в Парке покорителей космоса, привезут из Карелии.

Отмечается, что наиболее схожим с метеоритами оказался светло-серый шунгит, который добывают только в одном месте в окрестностях Кондопоги, сообщает СарБК.



Три глыбы этой породы расположат в ключевых зонах парка: "Площади космонавтов", в начале пути "108 минут" и на площади на Месте приземления капсулы.



В них заложат информационную функцию, также они будут "поддерживать атмосферу космоса в парке".



Напомним, Парк покорителей космоса – крупный проект по созданию рекреационной зоны вокруг места приземления Юрия Гагарина. Открытие первой очереди запланировано на День космонавтики в 2021 году.