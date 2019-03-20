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Новости. Экономика
16:30, 20 Марта 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Буренков рассказал, сколько зарабатывает обслуживающий персонал в "Ялгоре"

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В прошлом году правительство отказалось заключить соглашение компании, которая владеет горнолыжным центром "Ялгора".

Об этом на заседании парламентского комитета сообщил министр экономического развития Карелии Павел Буренков.

Согласно принятому ранее постановлению правительства, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Карелии сейчас составляет 14816 рублей в северных районах и 13846 рублей в остальной части республики.

По словам министра, по действующему законодательству рассчитывать на господдержку могут лишь те предприятия, где зарплата работников составляет не менее 30 тысяч рублей. На этом основании в прошлом году правительство отказалось заключить соглашение компании, которая владеет горнолыжным центром "Ялгора".

"Есть категории обслуживающего персонала, у которых зарплата буквально на несколько тысяч меньше – 26-27 тысяч реблей", – пояснил министр.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-20 16:38:34
А при чём тут прожиточный минимум , если размер заработной платы по Трудовому Кодексу должен быть не ниже МРОТ? МРОТ и прожиточный минимум -это разные понятия!
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