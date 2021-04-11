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Карельские машиностроители по итогам работы обошли 50 регионов России

Новости. Общество
10:30, 12 Апреля 2021
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На съезде Карельского регионального отделения «Союз Машиностроителей России» подвели итоги работы за предыдущие пять лет и избрали состав регсовета на следующие.

Карелия заняла 19 место из 71 по итогам работы региональных отделений «Союзмаша России». Об этом говорили на очередном собрании машиностроителей республики, которое состоялось 9 апреля в Петрозаводске. На съезде собрались представители «АЭМ-Технологии» «Петрозаводскмаш», «Онежского судостроительно-судоремонтного завода», компаний «ПГМК» и «ПЗМ-сервис».

Результат карельские машиностроители назвали удовлетворительным, но отметили, что останавливаться на достигнутом рано, ведь перспективы развития отрасли в России огромны.

«На заводы, в том числе на „Петрозаводскмш“, сейчас требуется огромное количество специалистов. Нам есть для кого и для чего растить новые кадры. И наша задача сделать так, чтобы в каждой семье и в каждом дворе профессию машиностроителя ценили на высоком уровне», — такими словами открыл съезд председатель КРО ООО «СоюзМаш России» Леонид Белуга.

Присоединившийся к коллегам по видеосвязи гендиректор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов отметил основные достижения карельских машиностроителей. Так, за последние годы республика активно поддерживает донорскую программу Союза (в 2018 году заключено соглашение с петрозаводской станцией переливания крови), развивает молодежную политику участвуя в  форумах «Неделя без турникетов» и «Инженеры будущего», а недавно на базе «Петрозаводскмаша» открыли первый профильный центр оценки компетенции сотрудников отрасли машиностроения.

«С созданием этого центра мы получили возможность не только обучать высококвалифицированные кадры, но и подтверждать квалификацию без выезда в другие регионы и без привлечения сторонних компаний, — подчеркнул Никипелов. — Это позволяет всем машиностроителям оперативно реагировать на запросы производства в тех или иных кадрах, создаёт взаимодействие между учебными заведениями и потребностью производства.»

По итогам съезда карельского отделения «СоюзМаша России» присутствующие избрали новый состав регионального совета: его расширили с девяти до 15 человек, включая замминистра экономразвития Карелии Виктора Свирского, директора Онежского судостроительного завода Владимира Майзуса, заслуженного машиностроителя России Леонида Белугу, представителей управления по инновационно-производственной деятельности ПетрГУ и других.

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