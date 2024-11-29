Карельские мастера покорили жюри международной выставки

Мастера из Карелии получили высшие награды на международной выставке в Мурманске.

На прошедшей в Мурманске Международной выставке-ярмарке «Сокровища саамской земли» карельские мастера покорили сердца жюри и зрителей, сообщили в Центре народного творчества Республики Карелия.

Как уточняется, Карелию представляли специалисты Центра народного творчества, Вепсский народный хор и ведущие мастера. На выставке показали работы более 15 карельских мастеров, охватывающие различные направления художественных ремесел. Жюри высоко оценило оригинальность и качество представленных работ.

Победителями конкурса стали:

— Гран-при в номинации «Резьба и роспись по дереву» завоевала мастерская «Карельские мастера» за каминные часы «Судак».

— 1-е место в этой же номинации получил Игорь Кагачев за работу «Лоток «Кони».

— Гран-при в номинации «Сувенирные изделия» была присуждена Надежде Востряковой за композицию «Карельские мотивы».

— Гран-при конкурса «Лучший национальный костюм» завоевала Ирина Порошина за сценический костюм из коллекции «Калевала».

Помимо конкурсной программы, гости выставки смогли насладиться выступлением Вепсского народного хора и принять участие в мастер-классах, организованных специалистами Дома ремесел.