Карельские организации задолжали около 1 млрд рублей бюджету республики

В министерстве финансов республики проанализировали сведения о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет региона в размере свыше 1 млн рублей.

По состоянию на 1 ноября в списке должников числится 154 организации. В список также включены компании, находящиеся в стадии банкротства. Об этом сообщает сайт Минфина Карелии.В сравнении с итогами за 9 месяцев сокращение произошло на 19 единиц. Cнижение совокупного объема задолженности перед бюджетом составило 48 млн рублей, но сумма задолженности остается значительной - 934 млн рублей.

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