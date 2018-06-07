17:40, 07 Июня 2018
"Карельские оружейники" и "Северный легион" посоревнуются в американском футболе
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В субботу, 10 июня, в Петрозаводске состоится первый домашний матч "Карельских оружейников" в рамках Чемпионата России по американскому футболу.
В 13.00 на стадионе "Спартак" пройдет матч континентальной лиги американского футбола дивизиона "Россия" между "Карельскими оружейниками" и командой "Северный легион" из Санкт-Петербурга.
В первом выездном матче в северной столице карельская команда уступила "Легиону" и теперь постарается взять реванш на домашнем поле.
В матчах континентальной лиги также принимает участие "Брюинс" из Москвы. В течение сезона каждая команда проводит 4 матча: два домашних и два выездных. Первые две команды получат путевки в плей офф.
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