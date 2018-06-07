"Карельские оружейники" и "Северный легион" посоревнуются в американском футболе

В субботу, 10 июня, в Петрозаводске состоится первый домашний матч "Карельских оружейников" в рамках Чемпионата России по американскому футболу.

В 13.00 на стадионе "Спартак" пройдет матч континентальной лиги американского футбола дивизиона "Россия" между "Карельскими оружейниками" и командой "Северный легион" из Санкт-Петербурга.

В первом выездном матче в северной столице карельская команда уступила "Легиону" и теперь постарается взять реванш на домашнем поле.

В матчах континентальной лиги также принимает участие "Брюинс" из Москвы. В течение сезона каждая команда проводит 4 матча: два домашних и два выездных. Первые две команды получат путевки в плей офф.