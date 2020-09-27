Карельские парламентарии добиваются права запрещать ресторанам работать по ночам

Региональные власти должны получить право ограничивать в ночное время работу ресторанов, баров и других заведений общественного питания, торгующих алкоголем.

Этого намерены добиваться депутаты парламента Карелии. В Законодательном собрании началась работа над проектом обращения к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность наделения региональных властей такими полномочиями.

В документе говорится, что к депутатам поступают обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территориях которых или прямо в их зданиях находятся объекты общественного питания, реализующие алкогольную продукцию. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".