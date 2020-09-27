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Карельские парламентарии добиваются права запрещать ресторанам работать по ночам

Новости. Общество
12:16, 28 Сентября 2020
фото: © Александр Уткин/ТАСС
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Региональные власти должны получить право ограничивать в ночное время работу ресторанов, баров и других заведений общественного питания, торгующих алкоголем.

Этого намерены добиваться депутаты парламента Карелии. В Законодательном собрании началась работа над проектом обращения к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с просьбой рассмотреть возможность наделения региональных властей такими полномочиями.

В документе говорится, что к депутатам поступают обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах, на территориях которых или прямо в их зданиях находятся объекты общественного питания, реализующие алкогольную продукцию.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Уля
2020-09-28 14:56:28
Да у нас почти в каждом доме теперь алкогольные магазины, так что и ресторанов не надо: загрузится и пьют всю ночь на скамейках сидя !?!?
Гость
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