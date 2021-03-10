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Карельские парламентарии обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании 2021 года

Новости. Общество
10:09, 11 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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10 марта на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Карелии обсудили вопрос предстоящей оздоровительной кампании для детей в республике.

В заседании приняли участие представители Министерства образования, Министерства финансов и другие ведомства.

Председатель Комитета Галина Гореликова отметила, что 2020 год был непростой для жителей Карелии и вопросы оздоровления детей сейчас в приоритете. По словам депутата, подготовительный этап  к летнему детскому отдыху достаточно продолжительный, и сейчас важно понять, что входит в план мероприятий и какие средства на это предусмотрены.

Как рассказала заместитель министра образования Наталья Волкова, в Республике Карелия продолжает действовать распоряжение Главного санитарного врача России от 30 июня 2020 года, согласно которому  отдых и оздоровление детей организуется в пределах региона проживания. Исключение составляют дети, проживающие в Арктической зоне России. Кроме того, Наталья Волкова сообщила, что в республике в 2021 году для отдыха и оздоровления детей будут организованы  дневные и профильные лагеря, которые будут строго соответствовать всем необходимым санитарным нормам.

Участники заседания обсудили вопрос реконструкции и восстановления двух объектов детского отдыха в республике – спортивного лагеря "Старт" и оздоровительного лагеря "Айно". Напомним, сегодня оба лагеря не действуют и нуждаются в значительном финансировании для возможности работы.

Так, как сообщили депутатам, оздоровительный лагерь "Айно" войдет в республиканский многофункциональный детско-юношеский Центр и станет круглогодичной оздоровительной базой. Программа реконструкции рассчитана до 2024 года. Что касается спортивного лагеря "Старт", то в 2021 году принято решение о возможной передаче лагеря в федеральную собственность и данный вопрос находится на рассмотрении у министра спорта России.

Кроме того, Галина Гореликова сообщила участникам заседания, что депутаты карельского парламента готовят обращение на федеральный уровень с просьбой выделить бюджетные средства на строительство круглогодичного Федерального детского оздоровительного центра.

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