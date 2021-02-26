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Карельские полицейские после отличной стрельбы сыграют в шахматы

Новости. Общество
10:23, 27 Февраля 2021
фото: Управление Росгвардии по РК
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Сотрудники карельского Управления Росгвардии завоевали "серебро" на соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам среди представителей правоохранительных органов Карелии.

Об этом сообщила пресс-служба Управления.

Росгвардейцы участовали в Чемпионате по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам, который  с 24 по 26 февраля проводило в Петрозаводске региональное ОГО ФСО "Динамо". 

Участниками стали 12 команд из числа сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Первый день соревнований прошел в тире карельского общества "Динамо" – спортсмены состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Второй и третий дни Чемпионата проходили в спортивном центре "Курган" - участники бежали эстафету и лыжную гонку.

Представители территориального управления Росгвардии заняли призовые места в личном зачёте: по лыжным гонкам третье место заняли сержант полиции Ирина Полонская, майор полиции Андрей Кириллов и старший лейтенант полиции Евгений Овчинников, по зимнему служебному двоеборью – третье место у старшего прапорщика полиции Александры Гавриловой, второе у сержанта полиции Ирины Полонской.

В общекомандном зачёте по двум дисциплинам – зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам – Росгвардия заняла второе место, уступив команде Пограничного управления. Третье место по лыжным гонкам досталось Карельской таможне, а третье место по зимнему служебному двоеборью – спортсменам из УФСИН.

Следующие соревнования, которые будет проводить карельское общество "Динамо" – Чемпионат по быстрым шахматам. 

"Силовики будут состязаться на интеллектуальном ринге. Команда регионального управления Росгвардии традиционно примет участие", - сообщили в пресс-службе Управления.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-27 10:58:34
навальнята, трепещите ! :)
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