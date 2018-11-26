Карельские производители повезут свою продукцию на Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербурге

Сувениры из Карелии будут продавать на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Под председательством заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова в Минэкономразвития республики состоялось совещание по вопросу организации участия карельских производителей продовольственных товаров и товаров художественных промыслов в Рождественской ярмарке. Она пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

В ближайшее время будет определен перечень продукции, которую представят на ярмарке карельские производители.

Договоренность об их участии в Рождественской ярмарке на безвозмездной основе была достигнута 14 ноября в ходе встречи заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном.