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Карельские реставраторы отказываются восстанавливать памятники деревянного зодчества

Новости. Общество
15:15, 17 Апреля 2021
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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Специалисты в области реставрации деревянных памятника архитектуры в Карелии потеряли интерес к госзаказам на восстановление исторических построек.

Они объясняют это тем, что средства по госконтрактам выделяются на основании сметных норм, которые разрабатывались еще в 80-е годы прошлого столетия, а выполнить качественно реставрационные работы за такие деньги практически невозможно.

В результате за реставрацию памятников зачастую берутся фирмы из-за пределов Карелии, чья профессиональная подготовка вызывает сомнения у специалистов.

К чему это может привести, читайте в статье "Реставрация по цене каркасного дома".

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Комментарии

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udo
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Деньги из Москвы вытянуть хотят. Все такие культурные и набожные.
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