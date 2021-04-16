Карельские реставраторы отказываются восстанавливать памятники деревянного зодчества

Специалисты в области реставрации деревянных памятника архитектуры в Карелии потеряли интерес к госзаказам на восстановление исторических построек.

Они объясняют это тем, что средства по госконтрактам выделяются на основании сметных норм, которые разрабатывались еще в 80-е годы прошлого столетия, а выполнить качественно реставрационные работы за такие деньги практически невозможно.

В результате за реставрацию памятников зачастую берутся фирмы из-за пределов Карелии, чья профессиональная подготовка вызывает сомнения у специалистов.

К чему это может привести, читайте в статье "Реставрация по цене каркасного дома".