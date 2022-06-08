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Карельские школьники во время каникул могут бесплатно научиться блогингу и программированию

Новости. Общество
10:20, 17 Июня 2022

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Более 450 бесплатных развивающих курсов доступны школьникам и учителям все лето

Школьники и учителя карельских школ продолжают осваивать современные цифровые образовательные ресурсы. Для них открыт доступ к образовательным курсам спецпроекта «Лето знаний». Учитель Шелтозерской школы Алеся Анушенкова уверена, что ученики смогут найти для себя много нового и интересного.

«Безусловно, очень полезная платформа как для детей, так и для учителей. Все доступно и понятно –не надо нигде ничего искать. Для детей большой выбор заданий по разным предметам. Ученик сразу может пройти несколько заданий, олимпиад по разным дисциплинам. Для учителей широкий спектр курсов, которые сейчас нам очень необходимы», — рассказала Алеся Анушенкова.

«Лето знаний» — это подборка курсов в каталоге цифрового образовательного контента на сайте educont.ru. Там собрано более 450 развивающих курсов для школьников, которые подходят для изучения во время летних каникул.

За первые две недели работы в раздел «Лето знаний» зашли более 200 тысяч уникальных пользователей по всей России. Из них 1 619 учителей и 209 262 школьника. Среди самых популярных курсов ― программирование, русский язык, астрономия, сборники олимпиадных заданий.

Все участники отмечают, что формат интерактивных курсов с элементами игры делает обучение более интересным и очень эффективным. Семиклассница Екатерина Апроду из школы № 43 Петрозаводска уже начала проходить один из курсов и рассказала о своих впечатлениях.

«На каникулах появилось много свободного времени, поэтому я попросила маму зарегистрировать меня на сайте, чтобы можно было выбрать самый интересный курс. Я выбрала английский язык и очень довольна. Обучение в виде игровых заданий мне нравится», — рассказала Екатерина Апроду.

Также в разделе «Лето знаний» учителя могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации по применению цифровых учебных материалов в педагогической деятельности. А родители получат бесплатный контент от коммерческих образовательных платформ, учебные курсы от ТОП-преподавателей РФ. Также они смогут отследить учебный прогресс ребенка.

Доступ к образовательным курсам спецпроекта «Лето знаний» открыт с 1 июня по 1 сентября после регистрации на сайте educont.ru.

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