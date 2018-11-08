Карельские синоптики прогнозируют на пятницу теплую погоду и морось

О погоде на 9 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой моросящий дождь, возможен туман.

Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки. В районах республики ожидается туман.

Ветер восточных направлений слабый.

Температура ночью +3, -2 градуса, днем потеплеет до 0, +5.