Карельские синоптики прогнозируют на пятницу теплую погоду и морось

По теме
Загрузка...
О погоде на 9 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 9 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой моросящий дождь, возможен туман.
Ветер восточный, юго-восточный слабый.
Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем воздух прогреется до +3, +5.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами выпадут небольшие осадки. В районах республики ожидается туман.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура ночью +3, -2 градуса, днем потеплеет до 0, +5.
Все главное - здесь: #stolicaonego
По теме
Выбор читателей
03.11.2018, 18:50
04.11.2018, 20:51
04.11.2018, 10:00
03.11.2018, 19:50
08.11.2018, 16:06
06.11.2018, 16:15
Аналитика
Сегодня 09:50
Обществоведение
Михаил Полыванчук, замдиректора компании "ТехРент", откровенно ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся уборки дорог в Петрозаводске.
07.11.2018 16:39
06.11.2018 11:37
02.11.2018 10:14
01.11.2018 15:26
Чтиво
02.11.2018 12:04
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.
31.10.2018 10:31
30.10.2018 14:22
30.10.2018 11:33
Медиа
07.11.2018 18:32
Опрос
Готовы ли вы сортировать мусор?
Комментарии