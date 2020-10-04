Небольшие осадки пройдут в Карелии 6 октября

О погоде на 6 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По Карелии 6 октября ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, местами до +3°С, днем +10, +15°С.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +12, +14°С.



Атмосферное давление будет слабо падать.