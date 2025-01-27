Карельские спасатели поучаствовали в проекте «Безопасная Арктика-2025»

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / VK

Практические учения проходят на территории города Сегежа.

Спасатели Карельской поисково-спасательной службы приняли участие в проекте «Безопасная Арктика-2025», сообщили в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Практические учения проходят с 29 по 31 января на территории города Сегежа.

Учения проводятся в целях совершенствования межведомственного взаимодействия при реагировании на различные чрезвычайные ситуации мирного и военного времени в российской Арктике по поручению президента России, отметили в источнике.