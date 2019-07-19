Карельские специалисты изучили в Финляндии способы переработки мусора

Министр природных ресурсов и экологии Карелиb Алексей Щепин с руководством ООО "Автоспецтранс" посетили биогазовую станцию BioKymppi Oy в Финляндии.

Директор станции Мика Ювомен подробно рассказал о технологии переработки различных видов отходов по технологии "Хардфем", речь о которой шла 8 июля в ходе прямой линии главы Карелии с жителями.

Финская компания Doranova Oy имеет 20-летний опыт строительства биогазовой станции по всему миру. Предложенная ими технология "Хардфем" запатентована и предполагает экологически-чистую переработку отходов. Doranova Oy построила биогазовую станцию BioKymppi Oy в Китее в 2010 году.

Преимущество технологии заключается в отсутствии образования пыли и высокотоксичных газов, так как отсутствуют процессы сжигания отходов. "Хардфем" обеспечивает 100% экологически безопасную переработку ТКО.

В основе технологии заложен принцип разложения пищевых отходов с использованием специальных микроорганизмов, так называемый "термофильный" метод.

На финской станции принимают органические отходы. Вест процесс переработки занимает около месяца.

В Карелии 40% от объёма образующихся ТКО составляют пищевые отходы. 20% процентов – неорганических отходы – мелкие камни, песок, мелкие частицы пластика, стекла и т.д. В результате процесса разложения таких отходов в республике также возможно получение биогаза и биогрунта. Третьим продуктом» переработки отходов становится техногрунт. Он образуется из так называемых "хвостов", или неразлагаемых отходов - это 5-15 % от общего объема образования ТКО. Если биогрунт может быть использован на землях сельхоз назначений, на лесопосадках, для благоустройства, то техногрунт может применяться при рекультивации свалок и при строительстве дорог в качестве инертного материала.

"На станциях могут быть переработаны иловые осадки КОС, отходы животноводства, форелеводства, деревообработки. Сегодня предприятия обязаны самостоятельно решать проблему утилизации таких отходов. Для нас важно найти решение вопроса и перерабатывать такие отходы централизовано, таким образом, мы минимизируем риски попадания таких отходов в водные объекты", - сказал Алексей Щепин.