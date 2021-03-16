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Спортсмены из Карелии на Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах оставили своих соперников далеко позади

Новости. Спорт
18:20, 17 Марта 2021
фото: © "Петрозаводск Спортивный"
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По итогам зимнего сезона 9 спортсменов из Петрозаводска будут включены в состав сборной России на 2022 год.

Как пишет "Петрозаводск спортивный", в Приморском районе Архангельской области завершилось Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. Эти соревнования были заключительными в нынешнем зимнем сезоне. На старты приехали более 400 спортсменов со всей России.

Среди сильнейших - сборная Республики Карелия, которая была полностью сформирована из спортсменов спортивной школы № 2 Петрозаводска.

Ранее сообщалось, в первый день в спринте Валерия Мокринская одержала победу в группе Ж14, а Александра Русакова заняла второе место на взрослых соревнованиях.

На эстафетах команда Ж14 в составе Валерии Мокринской, Софьи Дурягиной и Ксении Ананьевой одержала уверенную победу, оставив ближайших соперниц далеко позади.

Команда юниоров по группе М20 – Михаил Голубев, Денис Потапов и Семён Андреев - завоевали серебряную медаль, в упорной борьбе уступив 13 секунд соперникам из Москвы.

В заключительный день соревнований на дистанции лонг Валерия Мокринская вновь покорила пьедестал почета. Александра Русакова и Надежда Холманских заняли третьи места по своим группам.

В итоге спортсмены карельские спортсмены завоевали на этих соревнованиях 7 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Абсолютным победителем этого Первенства стала Валерия Мокринская. Она выиграла три золотые медали из трех возможных.

По итогам всего зимнего сезона в списочный состав сборной команды России на 2022 год будут включены 9 спортсменов из Карелии: Александра Русакова, Надежда Холманских, Михаил Голубев, Семен Андреев, Денис Потапов, Валерия Мокринская, Сергей Зубов, Ксения Ананьева и Софья Дурягина.

Надо отметить прекрасную работу тренеров Андрея Кульбачко, Владимира Матвеева, Анну Трегубову, Татьяну Сотину, Надежду Матвееву и Игоря Кекина. Карельские спортсмены под их руководством показали отличные результаты.

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