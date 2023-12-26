Карельские спортсмены получат стипендии главы республики в размере 150 тысяч рублей

Стипендии назначили кандидатам в спортивные сборные команды России на 2023 год.
Ведущие карельские спортсмены получат стипендии в размере 150 тысяч рублей, сообщили в паблике Минобразования и спорта республики.
В соответствии с указом главы Карелии стипендии назначаются спортсменам — кандидатам в спортивные сборные команды России на 2023 год по олимпийским видам спорта по итогам выступлений в официальных чемпионатах России, Европы, мира в 2022 году на основании официальных списков спортсменов — кандидатов в спортивные сборные команды России основного состава.
В 2023 году кандидатами в спортивные сборные команды России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, зачислили 8 карельских спортсменов, занявших в 2022 году призовые места в официальных чемпионатах России, Европы, мира.
На основании данных результатов в 2023 году стипендии главы республики в размере 150 тысяч назначены:
Ольге Аристовой– лыжное двоеборье;
Елизавете Ерохиной– легкая атлетика;
Виктору Калюжину– спортивная гимнастика;
Григорию Климентьеву– спортивная гимнастика;
Антону Коткову– тхэквондо;
Владиславу Ларину– тхэквондо;
Андрею Лукину — легкая атлетика;
Константину Опольскому– бокс.
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