Карельские спортсмены получат стипендии главы республики в размере 150 тысяч рублей

Стипендии назначили кандидатам в спортивные сборные команды России на 2023 год.

Ведущие карельские спортсмены получат стипендии в размере 150 тысяч рублей, сообщили в паблике Минобразования и спорта республики.





В соответствии с указом главы Карелии стипендии назначаются спортсменам — кандидатам в спортивные сборные команды России на 2023 год по олимпийским видам спорта по итогам выступлений в официальных чемпионатах России, Европы, мира в 2022 году на основании официальных списков спортсменов — кандидатов в спортивные сборные команды России основного состава.





В 2023 году кандидатами в спортивные сборные команды России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, зачислили 8 карельских спортсменов, занявших в 2022 году призовые места в официальных чемпионатах России, Европы, мира.





На основании данных результатов в 2023 году стипендии главы республики в размере 150 тысяч назначены:



Ольге Аристовой– лыжное двоеборье;

Елизавете Ерохиной– легкая атлетика;

Виктору Калюжину– спортивная гимнастика;

Григорию Климентьеву– спортивная гимнастика;

Антону Коткову– тхэквондо;

Владиславу Ларину– тхэквондо;

Андрею Лукину — легкая атлетика;

Константину Опольскому– бокс.