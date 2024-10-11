Карельские спортсмены завоевали бронзу на соревнованиях по баскетболу

Отборочные межрегиональные соревнования прошли в Волгограде.
Карельская команда клуба «Стелла» вышла в полуфинал Первенства России по баскетболу. Информацию об этом сообщили в паблике Республика Карелия.
Отборочные межрегиональные соревнования среди юношей до восемнадцати лет и моложе между командами Северо-Западного и Южного федеральных округов прошли на днях в Волгограде.
Ранее мы сообщали, что карельская спортсменка стала мастером спорта России по пауэрлифтингу.
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