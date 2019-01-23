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Новости. Спорт
07:25, 23 Января 2019
фото: Федерация танцевального спорта Республики Карелия

Карельские танцоры вошли в число лучших на Северо-Западе

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Спортсмены из Карелии завоевали медали на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада

Танцевальные дуэты из 10 регионов страны (Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Санкт-Петербург) боролись за звание сильнейших в разных возрастных категориях и программах.

По информации Федерации танцевального спорта Республики Карелия, на соревнованиях блестяще выступили карельские танцоры – спортсмены клубов "Ритм" и "Степ".

Так, Павел Копаев и Анастасия Ванюкова стали чемпионами Северо-Запада по европейской программе среди взрослых. Павел Карпов и Милана Белуга стали обладателями "золота" Первенства по европейской программе среди молодежи.

Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова дебютировали в категории взрослых и в итоге завоевали "серебро" в двоеборье (10 танцев), а в европейской программе стали бронзовыми призёрами Чемпионата.

Всеволод Клименок и Анастасия Редькина завоевали серебряные награды в категории "RS Взрослые + Молодежь до В класса" в латиноамериканской программе.

Никита Ютин и Дарья Хмелева заняли второе место Чемпионата в латиноамериканской программе.

Егор Коквин и Вера Павлечко стали финалистами Чемпионата в латиноамериканской программе, Владимир Девликамов и Александра Куликова - финалисты Чемпионата в европейской программе.

Финалисты соревнований примут участие в Чемпионате и Первенстве России, которые состоятся в феврале-марте.

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