Карельские танцоры вошли в число лучших на Северо-Западе

Спортсмены из Карелии завоевали медали на Чемпионате и Первенстве Северо-Запада

Танцевальные дуэты из 10 регионов страны (Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Санкт-Петербург) боролись за звание сильнейших в разных возрастных категориях и программах.

По информации Федерации танцевального спорта Республики Карелия, на соревнованиях блестяще выступили карельские танцоры – спортсмены клубов "Ритм" и "Степ".

Так, Павел Копаев и Анастасия Ванюкова стали чемпионами Северо-Запада по европейской программе среди взрослых. Павел Карпов и Милана Белуга стали обладателями "золота" Первенства по европейской программе среди молодежи.

Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова дебютировали в категории взрослых и в итоге завоевали "серебро" в двоеборье (10 танцев), а в европейской программе стали бронзовыми призёрами Чемпионата.

Всеволод Клименок и Анастасия Редькина завоевали серебряные награды в категории "RS Взрослые + Молодежь до В класса" в латиноамериканской программе.

Никита Ютин и Дарья Хмелева заняли второе место Чемпионата в латиноамериканской программе.

Егор Коквин и Вера Павлечко стали финалистами Чемпионата в латиноамериканской программе, Владимир Девликамов и Александра Куликова - финалисты Чемпионата в европейской программе.

Финалисты соревнований примут участие в Чемпионате и Первенстве России, которые состоятся в феврале-марте.