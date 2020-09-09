Карельские туристические маршруты презентовали на международной выставке в Москве

Карельские туристические компании при поддержке Центра кластерного развития Корпорации развития РК участвуют в выставке "Отдых Leisure 2020", которая проходит с 8 по 10 сентября в Инновационном центре "Сколоково" в Амальтея Hall в Москве.

Выставка "Отдых Leisure" проходит 26-й год подряд и собирает на своей площадке ключевых игроков туристической индустрии. В этом году экспозиция выставки сформирована более чем 260 участниками из 32 регионов России и нескольких зарубежных стран.



Посетителям выставки Карелию представляют пять туристических компаний – ООО "ИнтурЛидер", ООО "Калева Тур", ООО, "Скантур-Регион", ООО "Колмас" и ООО "Турхолдинг Родина Карелия". А за создание праздничной атмосферы отвечают представители музея-заповедника "Кижи" и деревни юмора Киндасово.



Во время выставки состоятся сессии, круглые столы и дискуссии, в ходе которых ведущие эксперты туристической отрасли поделятся практическими советами с участниками форума.



"Это первое крупное выставочное офлайн-мероприятие после снятия ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, – прокомментировал событие руководитель Центра кластерного развития КРРК Евгений Харламов. – Для наших туристических компаний выставка стала хорошей возможностью презентовать свою деятельность и выгодно продемонстрировать туристический потенциал республики. Пандемия поспособствовала тому, что россияне более активно стали посещать местные достопримечательности. Важно активно развивать туристическую инфраструктуру, чтобы Карелия по-прежнему оставалась в числе лидеров внутреннего туризма. Со своей стороны Корпорация развития Республики Карелия продолжит оказывать разноплановую поддержку предпринимателям, в том числе и по организации их участия в российских и международных выставках".