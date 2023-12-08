Карельские ученые обнаружили следы древней нефти в ялгубских лавах

При строительстве горнолыжного центра «Ялгора» были обнаружены шаровые лавы, содержащие в себе остаточные количества древней нефти.

Следы вулканических извержений на территории Ялгубы в Карелии известны геологам уже более ста лет. Однако недавно при строительстве горнолыжного центра «Ялгора» были обнаружены шаровые лавы, содержащие в себе остаточные количества древней нефти с возрастом около 2 млрд лет. Как она могла оказаться и сохраниться в лавах, выясняют сотрудники Института геологии Карельского научного центра РАН, сообщили ученые.

Масштаб былой вулканической активности на территории Прионежского района Карелии можно представить по тому, как широко распространены базальты — горные породы, образовавшиеся в результате застывания лав. Они обнаружены в окрестностях деревень Суйсарь и Ялгуба, в урочище Чертов стул в Соломенном. Эти породы сформировались 2 млрд лет назад и очень хорошо сохранились до наших дней.



«Прионежье давно привлекает геологов. В Ялгоре более ста лет назад работал выдающийся геолог Франц Левинсон-Лессинг. В его распоряжении был передовой на то время метод микроскопического изучения горных пород. Его применение позволило исследователю получить результаты, востребованные и в наше время. Однако древние лавы у основания склона были скрыты от глаз специалистов под мощным слоем песка», — говорится в сообщении КарНЦ РАН.



Их обнаружили несколько лет назад, при строительстве горнолыжного центра. Результаты изучения лав Ялгоры опубликованы в международном журнале Lithos. Исследователи показали, что биогенный углерод мог оказаться в шаровых лавах благодаря тому, что магма незадолго до излияния на поверхность захватила из неглубокого нефтяного бассейна довольно значительный объем углеродистого вещества.



Благодаря короткому времени, которое прошло между его захватом и полным остыванием породы, не успели произойти изменения – переход в графит или газовую фазу.



Микроскопические следы углеродистого вещества, которое ученые обнаружили в лавах, указывают на возможное существование древнего нефтяного бассейна. Ранее карельскими геологами было показано, что такой бассейн, «нефтяное поле Шуньга‎», действительно существовал на территории республики около 2 млрд лет назад. Длительные преобразования значительно его изменили, благодаря чему сформировались уникальные породы, которые мы знаем как шунгиты.



"Находка базальтов с биогенным углеродистым веществом для древних лав – уникальный случай. Такие объекты хранят в себе информацию о том, как образовывалась нефть на ранних этапах развития Земли и отличались ли эти процессы от современных. Мы в своей работе пытаемся понять, каким был механизм захвата углеродистого вещества и почему ему удалось сохраниться, – резюмировала участник исследования, ведущий научный сотрудник Института геологии КарНЦ РАН Александра Степанова.







