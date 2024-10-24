Карельские ученые создали «умный» костюм для северян

Карельские ученые разработали бионический костюм для северных условий.

Ученые Петрозаводского государственного университета разработали уникальный бионический костюм, призванный повысить качество жизни людей в суровых северных условиях. Костюм оснащен интеллектуальной системой мониторинга, которая позволяет отслеживать физическое и психологическое состояние человека в режиме реального времени. О разработке рассказали в ПетрГУ.

Как сказал директор Инжинирингового центра университета Алексей Штыков, костюм создан для эффективного взаимодействия человека с окружающей средой и обеспечения его безопасности. «Бионический костюм реализует эффективное взаимодействие человека с объектами, отражающими свойства жизнестойкости», — отметил ученый.

По его словам, цифровые ассистенты могут помогать человеку адаптироваться к сложным условиям Севера, бороться со стрессом, усталостью и поддерживать мотивацию к здоровому образу жизни.

Как сообщают в ПетрГУ, в основе разработки лежат инновационные технологии искусственного интеллекта и бионические интернет-решения. Благодаря им, костюм способен автоматически собирать и анализировать данные о физиологических показателях человека, таких как пульс, дыхание, температура тела и двигательная активность. Полученные данные обрабатываются в режиме реального времени, что позволяет оперативно выявлять отклонения от нормы и принимать необходимые меры.

Алексей Штыков добавил, что ученые использовали доступные на рынке сенсоры, вычислительные устройства и сетевое оборудование, а для моделирования недостающих компонентов применили методы имитационного моделирования.

Ученые уверены, что их разработка найдет широкое применение в различных сферах, включая медицину, промышленность, образование и туризм. В настоящее время в Карелии уже проводятся пилотные испытания бионического костюма.