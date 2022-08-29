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Карельские учителя участвуют во втором Форуме классных руководителей

Новости. Общество
17:07, 07 Сентября 2022
фото: Наталья Стасилович, фото из личного архива

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Наши педагоги прошли в финал Всероссийского Форума классных руководителей и представят республику в Москве

Всероссийский форум классных руководителей пройдет в октябре 2022 года в столице России. В этом году заявки на участие подали 64 тысячи педагогов со всех страны, но из них только 1300 прошли конкурсные испытания и попали в финал. Представлять Карелию будут 8 учителей. Среди них Наталья Стасилович — учитель географии и классный руководитель 8 «В» класса МОУ «Средняя школа № 2» города Петрозаводска.

— Я рада, что мне удалось пройти конкурсный отбор, это отличная возможность для меня, как для педагога и классного руководителя. Было тестирование и ситуационные задачи, в рамках которых мы могли продемонстрировать свои навыки работы с детьми разного возраста.  И, конечно, видеовизитка. Для меня это было самым сложным. За короткое время, тебе надо заинтересовать компетентное жюри, проявить свою индивидуальность, — рассказала Наталья Стасилович.

Наталья Стасилович уже 10 лет работает во школе № 2, но кроме работы, Наталья находит время на любимые занятия. Она любит путешествия, и ее гордость — это поездка на Байкал. Также Наталья — волонтёр с опытом и помогает в организации мероприятий для детей дошкольного возраста, поддерживает приюты для бездомных животных. От своего участия в Форуме классных руководителей она ждет полезной и интересной информации в области классного руководства и много новых знакомств.

— Хочется дружить с другими регионами, поехать с ребятами в другие города и пригласить к себе учеников из разных субъектов нашей страны — это пока нереализованная мной идея, — отметила педагог.

Все свои идеи учителя смогут реализовать, ведь в этом году аудитория участников станет еще больше: к школьным педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах.
Кстати, первый Всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве, в нём приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны, среди которых были и пять карельских участников. 

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