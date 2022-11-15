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Карельские врачи завершили обучение по программе для военных медиков

Новости. Общество
16:57, 28 Ноября 2022
фото: ИА "Республика"

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Врачи больниц и поликлиник Карелии получили удостоверения о повышении квалификации на курсах петербургской Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Гражданские врачи прошли обучение по программе, специально разработанной для них коллегами из сферы военной медицины. Их учили работать в особых условиях — это ситуации, когда гражданские медработники должны оказать помощь большому количеству пострадавших. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы, военные действия.

Курсы проводились при поддержке карельского регионального отделения «Единой России по инициативе его секретаря, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича.

Подробнее об этом читайте на сайте ИА «Республика».

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