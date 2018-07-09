Карельских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправят отдохнуть на юг

Планируется, что 420 карельских школьников отдохнут в детском лагере на Черноморском побережье, сообщили в Минобразования Карелии.

Министерством образования Республики Карелия заключен контракт с ООО "Санаторий "Огонек" на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках контракта приобретено 420 путевок для отдыха детей в оздоровительном лагере, созданном на базе санатория "Огонек".

Ребята проведут время на Черноморском побережье, в поселке Витязево города - курорта Анапа. 263 путевки будут предоставлены бесплатно, 157 - частично оплачены родителями.

Отметим, это уже второй контракт, по которому министерством образования Республики Карелия приобретаются путевки для карельских школьников. Первый был заключен несколькими днями ранее. В соответствии с ним 432 ребенка смогут отдохнуть в санаторно-курортном объединении "Смена" и детском оздоровительном лагере "Зори Анапы".