Карельских школьников приглашают на бесплатные экоуроки с Фиксиками

МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Дети со всей России, в том числе и городов Карелии, могут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету.

Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.

Для привлечения дополнительного внимания детей к экограмотности на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» будут публиковаться короткие видеоролики с профессором Чудаковым. Каждый месяц любимый герой будет увлекательно и доступно рассказывать про важные экологические даты, привлекая внимание к основным проблемам экологии. Так, первый видеоролик приурочен ко Всемирному дню чистоты и рассказывает о важности культурно-гигиенических навыков.

«Республика Карелия является одним из самых экологически чистых регионов Российской Федерации. Сохранить и приумножить это достояние — наша основная задача, поэтому необходимо с самого раннего возраста рассказывать детям о важности ответственного отношения к окружающей среде и вырабатывать у них такие простые, но важные эко-привычки. В рамках благотворительного проекта „Поколение М“ у детей есть возможность получать полезную информацию в увлекательном формате познавательных мастер-классов, а также участвовать в конкурсах и выигрывать различные призы», — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Кстати, выполнять задание будет интереснее вместе с семьей и друзьями, что гарантирует веселое времяпрепровождение. А после детям нужно загрузить свою работу на сайт www.pokolenie.mts.ru. Во второй номинации участники узнают, как, применив немного фантазии, можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.

По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.