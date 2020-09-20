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Карельский бизнес предупредил власти, что увеличение налогов приведет к росту цен

Новости. Общество
12:45, 21 Сентября 2020
фото: © ТАСС/Артем Геодакян
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Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и переход на другие системы налогообложения, запланированные правительством России, приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз и росту цен.

Такие расчеты приведены в обращении президента Торгово-промышленной палаты Карелии Александра Панкратова в адрес руководителей органов власти республики.

Он против планируемого перехода с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН).

"УСН обойдется малому бизнесу в 7 раз дороже, чем ЕНВД. Очевидно, что такой рост затрат налогообложения будет крайне болезненным и для бизнеса и для населения. Следует отдавать себе отчет, что любое повышение налогов, а тем более в торговле напрямую приводит к росту цен. И, следовательно, к ухудшению качества жизни граждан", - говорится в письме Панкратова.

С такой оценкой согласны руководители четырех объединений предпринимателей Карелии.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-21 13:09:44
Предупреждальщики, блин. Всякие мелкие лавочники бизнесменами нынче себя считают. Трактирщиков и торговцев китайскими штанами в игнор. О качестве жизни трудящихся они озаботились вдруг. Не хотите работать в бизнесе - идите работать в школу.
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