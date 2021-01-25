Карельский бизнесмен принял участие в проекте #ЛигаЛидеровBMW

Как это было, смотрите в видеоролике.

Кто он – настоящий лидер? Это человек, который способен повести за собой, добиваться успеха в любой сфере жизни и получать удовольствие от каждого прожитого дня.

Официальный дилер BMW Северная Бавария представляет вашему вниманию проект #ЛигаЛидеровBMW и его главных героев: бизнесмена Сергея Комина и новый BMW 5 серии.

Сергей – владелец BMW с 2010 года, поклонник бренда, клиент Северной Баварии. Мы предложили ему одному из первых протестировать новый BMW 5 серии и поделиться своими впечатлениями.

О качествах прирождённого лидера, верности своему выбору и любви к Карелии в нашем видеоролике.

Приятного просмотра!





Запишитесь на тест-драйв нового BMW 5 серии по ссылке https://bmw-sbavaria.ru/offers-and-services/test-drive/ или по телефону: 59 35 99.

Официальный дилер BMW Северная Бавария. Петрозаводск, Лесной пр., 55.

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