Карельский боксер вошел в сборную России

Константин Опольский по итогам соревнований вошёл в основной состав национальной сборной команды России по боксу, сообщили в Федерации бокса Карелии.

Константин Опольский в полуфинале Первенства России по боксу среди юниоров уступил в равном бою 2-х кратному победителю Первенства России, победителю Первенства Европы Карибян Борису из Республики Северная Осетия-Алания.



Боксер не оставил шансов на пути к полуфиналу победителям первенств Центрального и Сибирского Федеральных Округов, а также победителю первенства Москвы.

Карельский спортсмен по итогам соревнований вошёл в основной состав национальной сборной команды России по боксу.





