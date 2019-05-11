Карельский боксер вошел в сборную России

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Константин Опольский по итогам соревнований вошёл в основной состав национальной сборной команды России по боксу, сообщили в Федерации бокса Карелии.
Константин Опольский в полуфинале Первенства России по боксу среди юниоров уступил в равном бою 2-х кратному победителю Первенства России, победителю Первенства Европы Карибян Борису из Республики Северная Осетия-Алания.
Боксер не оставил шансов на пути к полуфиналу победителям первенств Центрального и Сибирского Федеральных Округов, а также победителю первенства Москвы.
Карельский спортсмен по итогам соревнований вошёл в основной состав национальной сборной команды России по боксу.
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