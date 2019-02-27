Лопаткина поделится опытом развития туризма и обращения с ТКО с депутатами Северо-Запада

Депутат карельского парламента Анна Лопаткина поделится опытом формирования туристической привлекательности республики и расскажет о переходе на новую систему обращения с ТКО в Вологде, сообщили в Заксобрании Карелии.

В среду, 27 февраля, на площадке Заксобрания Вологодской области под председательством карельского депутата Анны Лопаткиной проходит заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления.

В работе принимают участие парламентарии, представляющие 10 субъектов Северо-Запада России.

Законодатели рассмотрят вопросы развития внутреннего и въездного туризма, формирования туристической привлекательности регионов, а также реализацию в регионах страны новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Анна Лопаткина поделится с участниками комитета об опыте формирования туристической привлекательности Республики Карелия за счет реализации проектов, связанных с созданием резиденций сказочных героев.

Кроме того, парламентарий расскажет об основных проблемах, с которыми столкнулись районы Карелии при переходе на новую схему по обращению с ТКО.