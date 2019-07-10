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Новости. Экономика
16:28, 10 Июля 2019
фото: Александр Марковский

Карельский эколог объяснил, зачем нужна интенсификация лесного хозяйства

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В стране заканчиваются доступные лесные ресурсы.

Республика стоит на пороге интенсификации лесного хозяйства. По мнению известного карельского эколога Александра Марковского, это неизбежный путь для региона, в котором исчерпаны доступные лесные ресурсы.

"До сих пор в нашей стране шла добыча древесины, – рассказал эколог в интервью "Столице на Онего". –  Лесозаготовители выбирали лес с участка и переходили на другой, потому что запасов древесины в стране было много. Второй путь – это когда у тебя имеется уже освоенный лесной участок, и тебе нужно ускорить на нем выращивание древесины. Это можно сделать путем постоянного вмешательства в процесс естественного роста древесины, чтобы, как в огороде, убирать нецелевые породы и формировать целевое насаждение, а также излишнее количество деревьев, чтобы они не мешали расти остальным. Для этого нужно сажать лес, проводить в нем агроуход, чтобы посадки не зарастали травой и кустарником, осветлять эти посадки и прочищать".

Как отметил Марковский, восстановление леса после рубки или пожара естественным путем происходит в течение ста лет. "Пройдет целый век, когда мы сможем снова вырубить этот лесной участок. Но если мы посадили лес и стали заниматься его осветлением и прочистками, чтобы он рос быстрее, то коммерческие рубки в одном и том же насаждении можно проводить многократно – через 30, 40, 50 и 60 лет", – сказал эколог.

По словам Александра Марковского, интенсификация лесного хозяйства в уже преобразованных человеческой деятельностью лесах позволит перенести общую нагрузку на лес на освоенные территории и тем самым защитить от промышленного использования уникальную нетронутую тайгу.

Читайте интервью полностью в статье "Лесное хозяйство – дитя нужды".

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