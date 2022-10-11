Карельский экологический оператор присоединился к Группе «ЭкоЛайн» (ФОТО и ВИДЕО)

Карельский экологический оператор и Группа «ЭкоЛайн» намерены создать в республике современную инфраструктуру по раздельному сбору, сортировке и переработке мусора.

В декабре 2022 года Карельский экологический оператор присоединился к Группе «ЭкоЛайн», которая отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на части территории Москвы и Московской области и владеет комплексами по переработке отходов.





«ЭкоЛайн» стал соучредителем компании «Карельский экологический оператор», которая обслуживает в республике 600 тысяч человек и семь с половиной тысяч предприятий. Пока в нашем регионе 100% ТКО подлежат захоронению на полигонах.



«Мы занимаемся тем, что сокращаем объемы захоронения. Мы продвигаем переработку, развиваем ее, и делаем так, чтобы максимум отходов перерабатывался на новый жизненный цикл, и минимум шел на захоронение», — отметили представители Группы «ЭкоЛайн».





В планах КЭО несколько важнейших мероприятий для организации цивилизованного сбора, сортировки и переработки мусора. Так, в Карелии запланирован переход на раздельный сбор мусора. По примеру Москвы и Московской области выбран принцип двухпоточной системы сбора ТКО. Такой подход реализуется в большинстве регионов нашей страны.



При ней все твердые коммунальные отходы делятся на два вида. Это ТКО, которые подлежат переработке, и все остальные отходы. На каждой контейнерной площадке поставят два типа контейнеров. Один из них для вторсырья, второй — для смешанного мусора.



Кроме того, КЭО и Группа «ЭкоЛайн» рассчитывают построить в Карелии семь мусороперегрузочных площадок, три из них снабдить сортировочными линиями. Первую площадку до конца декабря планируют открыть в Петрозаводске.





«Благодаря совместным усилиям правительства республики и Группы "ЭкоЛайн", в регионе появится современная система обращения с отходами, полностью соответствующая целям нацпроекта "Экология". Важно, что технологии раздельного сбора, сортировки и переработки отходов уже успешно реализованы в московском регионе, и мы в ближайшее время внедрим их в Карелии», - отметил вице-премьер правительства Карелии – министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.



Наконец, самый масштабный проект — к 2025 году построить рядом с нынешним полигоном в Орзеге (Прионежский район) комплекс переработки отходов. С его помощью в «ЭкоЛайне» планируют перейти на стопроцентную сортировку мусора с минимумом захоронения. На него будут поступать отходы, собранные только на территории республики.



«Пока мы не изучим саму структуру отходов в республиккЕ, проекта комплекса не будет. Мы должны понимать, что люди выбрасывают, чтобы правильно настроить аппаратуру, которая будет работать в комплексе переработки», — сообщили в Группе «ЭкоЛайн».



Отметим, Группа «ЭкоЛайн» — первый в России оператор полного цикла по обращению с отходами. За последние три года в Московской области построены и введены в эксплуатацию два современных комплекса переработки ТКО.



Это крупнейший в Восточной Европе и в России КПО «Восток» мощностью 1,2 млн тонн отходов в год. А также КПО «Нева», способный принимать, сортировать и перерабатывать 500 тысяч тонн ТКО ежегодно, единственный в стране КПО, в котором все процессы сортировки и переработки мусора заведены в закрытый контур.





Оба комплекса максимально автоматизированы. «Восток» — на 80%, а «Нева» — на 83% — это максимальные показатели в России на сегодняшний день. На комплексах на переработку уходит 75% всех отходов.



