Карельский город вошел в топ-6 городов для отдыха на озерах в выходные

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные озера, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в этом году.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Путешественники отдали предпочтение таким озерам, как Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Ладожское озеро в Карелии, соленые озера Оренбуржья, озера Байкал в Иркутской области и Яровое в Алтайском крае.

В первую же шестерку городов на озерах вошли Осташков, Банное, Лахденпохья, Соль-Илецк, Байкальск и Яровое.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых на озерах летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1.7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке (1663 рубля/ 2,4 ночи) , дороже — в Лахденпохье, где выходные обходятся в 7305 рублей.