Карельский митрополит подарил Парфенчикову свою книгу "Апокалипсисы революций"

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин в своем рабочем кабинете встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

По данным пресс-службы епархии, формат подобных рабочих встреч первых лиц региона предусматривает обсуждение как текущих вопросов сотрудничества церкви и государственной власти, так и обсуждение будущих совместных проектов.

"В беседе обсуждались вопросы восстановления порушенных православных святынь и вопросы духовно-нравственного просвещения жителей республики. В конце встречи митрополит Константин подарил Артуру Олеговичу свой труд "Апокалипсисы революций" - отметили в епархии.

Встреча состоялась 16 мая.

Книга "Апокалипсисы революций" под авторством митрополита Константина (Горянова) состоит из ряда исторических статей, касающихся разновременных, на первый взгляд, не связанных между собой периодов русской истории. Здесь есть статья об Иосифе Волоцком, легендарном борце за каноничность православия, материал о предательской Брестской Унии 1596 года, статья о мало известной Урмийской миссии Русской православной церкви в Иране, исследование деятельности патриарха Тихона (Беллавина), история жизни попа Гапона, статьи о священном подвиге Императора Николая II, о духовных единомышленниках Венценосца и о его палачах и другие исследования. Названия и тематика статей сборника, охватывающих пятисотлетний период русской истории, представляются разнородными.