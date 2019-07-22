Карельский ориентировщик завоевал золотую медаль на Чемпионате России

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Мастер спорта по спортивному ориентированию Денис Гришман из Карелии взял "золото" в Чите, сообщили в Минспорте республики.
С 19 по 23 июля в Чите проходит Чемпионат России по спортивному ориентированию "За Байкалом-2019". Карелию на соревнованиях представляет мастер спорта по спортивному ориентированию Денис Гришман.
В субботу, 20 июля, он завоевал золотую медаль в дисциплине "Выбор". Несмотря на сложные погодные условия, карельский спортсмен финишировал с приличным отрывом от соперников.
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