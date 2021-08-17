Карельский писатель сравнил стоимость услуг ЖКХ в СССР и современной России в пересчете на водку

Стоимость услуг ЖКХ в советские времена была в несколько раз ниже, чем в современной России в сопоставимых ценах.

Такими расчетами поделился карельский писатель Армам Машин.

«Теперь не припомнить точный размер квартирной платы и оплаты услуг Ж. Х. Помню, что они не обременяли дороговизной, составляя не более одной десятой части среднего дохода. Один мой знакомый в шутку перевел свои советские траты на квартиру в стоимость традиционного русского напитка. Получилось, до трех бутылок водки. Сейчас ящика по полтора выходит, не меньше, — прикидывал знакомый», — написал Машин.

О том, сколько стоили другие товары и услуги в советские времена, читайте в его статье «Жить по-советски».