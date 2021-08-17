Реклама
Утверждены формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Карелии
17.08.2021 19:30
Как узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где проголосовать (ВИДЕО)
17.08.2021 18:54
Любой гражданин может пройти обучение и стать наблюдателем на выборах (ВИДЕО)
17.08.2021 18:37
Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? (ВИДЕО)
17.08.2021 12:40

Карельский писатель сравнил стоимость услуг ЖКХ в СССР и современной России в пересчете на водку

Новости. Общество
14:29, 21 Августа 2021
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Новости партнеров

Стоимость услуг ЖКХ в советские времена была в несколько раз ниже, чем в современной России в сопоставимых ценах.

Такими расчетами поделился карельский писатель Армам Машин.

«Теперь не припомнить точный размер квартирной платы и оплаты услуг Ж. Х. Помню, что они не обременяли дороговизной, составляя не более одной десятой части среднего дохода. Один мой знакомый в шутку перевел свои советские траты на квартиру в стоимость традиционного русского напитка. Получилось, до трех бутылок водки. Сейчас ящика по полтора выходит, не меньше, — прикидывал знакомый», — написал Машин.

О том, сколько стоили другие товары и услуги в советские времена, читайте в его статье «Жить по-советски».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-08-21 15:27:11
В СССР мало того, что квартиры бесплатно получали, но и квартплата стоила копейки, ни работник, ни пенсионер не считали это проблемой. Так что 19 , не раньше, на выборы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Аналитика

17.08.2021 12:10
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Жить по-советски 4
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вся аналитика

Чтиво

20.08.2021 00:15
Без политики
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как одиноким родителям с низкими доходами получить выплату от государства.
Повышение надежности электроснабжения микрорайона Соломенное
17.08.2021 10:11
«Быть фермером — это игра!»
11.08.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»