Карельский путник оставил село без ориентиров

Мужчина украл вкопанные газовые баллоны с сельской дороги в Прионежье, сообщили в МВД Карелии.

К сотрудникам полиции с заявлением обратилась 82-летняя жительница Прионежья. Она сообщила о том, что с ее участка пропали старая газовая плита и два газовых баллона. Пустые баллоны служили ориентирами на сельской дороге. Ущерб составил 2,6 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый – 22-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что, катаясь по близлежащим селам, подыскивал предметы, которые можно сдать в пункт приема металлолома. Увидев баллоны, он их выкопал и забрал с собой. Также он проник в полуразрушенный сарай и похитил старую печь.

В Петрозаводске он сдал все в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.