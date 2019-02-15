Карельский Роспотребнадзор начал проверку Перинатального центра

Республиканское управление Роспотребнадзора начало административное расследование по жалобам работников перинатального центра Карелии на частные недомогания, которые они испытывают, когда находятся в здании.

Об этом "Вестям Карелии" сообщила врио руководителя Управления Людмила Котович.

"Проводятся различные лабораторные исследования и экспертизы. Это работа требует немало времени, поэтому делать какие-либо выводы сегодня невозможно", - сказала Котович.

К сообщали ранее "Вести Карелии" медицинские работники учреждения пожаловались на аллергические реакции, которые проявляются у них на коже, глазах и других частях тела. Это подтвердили и в министерстве здравоохранения Карелии.

"Аллергические проявления у ряда сотрудников перинатального центра действительно имеют место", - говорится в ответе Минздрава на запрос "Вестей Карелии".

Что проверяет сейчас Роспотребнадзор в перинатальном центре, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".