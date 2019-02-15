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Новости. Общество
15:37, 15 Февраля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Карельский Роспотребнадзор начал проверку Перинатального центра

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Республиканское управление Роспотребнадзора начало административное расследование по жалобам работников перинатального центра Карелии на частные недомогания, которые они испытывают, когда находятся в здании.

Об этом "Вестям Карелии" сообщила врио руководителя Управления Людмила Котович.

"Проводятся различные лабораторные исследования и экспертизы. Это работа требует немало времени, поэтому делать какие-либо выводы сегодня невозможно", - сказала Котович.

К сообщали ранее "Вести Карелии" медицинские работники учреждения пожаловались на аллергические реакции, которые проявляются у них на коже, глазах и других частях тела. Это подтвердили и в министерстве здравоохранения Карелии.

"Аллергические проявления у ряда сотрудников перинатального центра действительно имеют место", - говорится в ответе Минздрава на запрос "Вестей Карелии".

Что проверяет сейчас Роспотребнадзор в перинатальном центре, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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sim22
2019-02-15 16:56:13
Как говорил герой кинофильма "Все украдено до нас"!
zanoza
2019-02-15 16:43:36
Как можно принимать такие вредные объекты социального назначения, особенно если они предназначены для рождения детей? Новорождённым аллергия обеспечена! Уж очень хотелось отрапортовать в Кремль ,что построили этот перинатальный центр! А как построили , это уже вторично! И так во всём! Достали!
David
2019-02-15 15:57:57
Из говна и палок, всё как обычно. Дешёвых, не сертифицированных материалов. А как эта атмосфера влияет на новорожденных, а родильниц?
Гость
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