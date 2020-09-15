Карельский циклон испортит погоду в Петербурге

Циклон принесет дожди и порывистый ветер.

На смену солнечной погоде 16 сентября в Петербург придут дожди и порывистый ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет ФАН.

Метеоролог отметил, что синоптическая обстановка в Северной столице изменится из-за циклона, который в настоящий момент проходит в Карелии. Он принесет с собой облачную и дождливую погоду во второй половине дня.

Скорость юго-восточного ветра будет достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.