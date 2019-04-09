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Новости. Общество
12:36, 09 Апреля 2019
фото: www.instagram.com/fandeevinfo

Карельский заместитель министра не увидел "светлого будущего" в Непале

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Высокопоставленный республиканский чиновник забрался в отпуске высоко в горы.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит весенний отпуск в Непале. Высокопоставленный чиновник республиканского правительства путешествует по предгорьям Гималаев и выкладывает снимки трекинга на своей странице в социальной сети Instagram.

Одно из фото, где Фандеев запечатлен вглядывающимся вдаль, прокомментировал его бывший коллега по правительству Карелии, экс-министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев, сменивший кресло чиновника на портфель руководителя одной из крупных строительных компаний.

"Светлого будущего не видать?" – поинтересовался у замминистра бывший министр.

"В Непале в ближайшем будущем точно нет", – ответил на комментарий Григорий Фандеев.

Напомним, в начале этого года заместитель министра национальной и региональной политики Карелии попал на страницы финской газеты Karjalainen во время своего шопинга в приграничном городе Йоэнсуу. Финские журналисты сняли на фото высокопоставленного карельского чиновника, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывала о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.     

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Комментарии

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Leopol'd
2019-04-09 13:27:53
Надеюсь это не командировка по обмену опытом.
Майкл
2019-04-09 13:22:25
Хороша жизнь в министрах. Шоппинг в Финляндии,потом заплыв в проруби,теперь,вот Непал.Свое светлое настоящее обрел уже.
Серж
2019-04-09 13:07:44
Светлое будущее и настоящее у таких министров и зам . министров только в России , до тех пор пока не выгнали и не посадили .
Американец
2019-04-09 13:05:01
иди работай! Только ездят по миру, типа работают
однозначно
2019-04-09 12:54:17
Гриша Бузов
zanoza
2019-04-09 12:53:21
"Светлое будущее" - лучшая ширма для темных дел :)
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