Карельский заместитель министра не увидел "светлого будущего" в Непале

Высокопоставленный республиканский чиновник забрался в отпуске высоко в горы.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит весенний отпуск в Непале. Высокопоставленный чиновник республиканского правительства путешествует по предгорьям Гималаев и выкладывает снимки трекинга на своей странице в социальной сети Instagram.

Одно из фото, где Фандеев запечатлен вглядывающимся вдаль, прокомментировал его бывший коллега по правительству Карелии, экс-министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев, сменивший кресло чиновника на портфель руководителя одной из крупных строительных компаний.

"Светлого будущего не видать?" – поинтересовался у замминистра бывший министр.

"В Непале в ближайшем будущем точно нет", – ответил на комментарий Григорий Фандеев.

Напомним, в начале этого года заместитель министра национальной и региональной политики Карелии попал на страницы финской газеты Karjalainen во время своего шопинга в приграничном городе Йоэнсуу. Финские журналисты сняли на фото высокопоставленного карельского чиновника, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывала о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.