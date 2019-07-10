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Новости. Общество
11:00, 10 Июля 2019
фото: © Peter Macdiarmid/Getty Images

Карельским бизнесменам, работающим в сфере переработки мусора, обещают налоговые льготы

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать меры поддержки предпринимателей, активно участвующих в "мусорной" реформе.

Налоговые преференции коснутся предпринимателей, занимающихся раздельным сбором и переработкой ТКО и производящих саморазлагающуюся тару.

По словам Парфенчикова, на данном этапе "мусорной" реформы самое главное – разделить отходы на две фракции – сухие и пищевые, иначе упадет качество сортировки. Кроме того, необходимо сделать шаг навстречу тем людям, кто уже сегодня готов к многокомпонентной сортировке. Для поддержки предпринимателей, готовых заниматься раздельным сбором и переработкой, глава предложил министерству экономического развития РК рассмотреть возможность предоставления им налоговых льгот. Указанный проект сейчас находится на стадии разработки.

Кроме того, важным моментом является сокращение потребления пластика в торговле и общественном питании. Необходимо постепенно отказываться от использования одноразовой посуды и пакетов, которые сейчас стоят дешевле бумажных. Для этого Артур Парфенчиков дал поручение разработать меры поддержки для малого и среднего бизнеса, занимающегося производством саморазлагающейся тары, бумажной упаковки, чтобы за счет грамотной налоговой политики ее производство и использование было выгоднее.

"Сейчас это происходит и в европейских странах и есть уже определенная точка отсчета, когда собираются запретить пластик в торговле, в общественном питании. Мы тоже должны к этому прийти. Для Карелии это, безусловно, выгодно, для нас это дополнительный путь развития экономики. Мы сегодня уже производим в Сегеже эти пакеты и т.д. Эта зеленая упаковка – для нас важный тренд и мы готовы с этими предложениями выступать на федеральный уровень", – отметил Парфенчиков.

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