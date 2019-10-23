Карельским ремесленникам помогут заработать в обмен на "горящие глаза"

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Мастера народно-художественных промыслов, которые хотят зарабатывать своим ремеслом, получат такую возможность при поддержке АО "Корпорация развития Республики Карелия".
Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" руководитель созданного в Корпорации Центра народно-художественных промыслов Марина Котыш.
"От предпринимателя будет требоваться (от начинающего) только сама идея и горящие глаза, что он хочет в этом направлении себя развивать…", - рассказала руководитель Центра.
Как ремесленники могут сделать свое хобби бизнесом при поддержке государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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