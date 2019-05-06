Карельское предприятие намерено обанкротить крупнейшего российского производителя яиц

ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" заявил о намерении обанкротить известного в России производителя яиц АО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР".

Уведомление об иске подал расположенный в Карелии комбинат хлебопродуктов, который выкупал свои акции у компаний, связанных с Синявинской птицефабрикой. Суд увидел в этих сделках злоупотребления со стороны акционеров, передает РБК со ссылкой на заявление, размещенное на сайте "Федресурс".

Уведомления от лица кредитора подал его конкурсный управляющий Алексей Бобров. Основанием для заявлений стал невозврат задолженности, которую Арбитражный суд Карелии восстановил решением от 27 декабря 2018 года.

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