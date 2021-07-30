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Карелы готовятся перейти в статус исчезающих народов (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:43, 01 Августа 2021

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Съемочная группа телеканала "Красная линия" и сделала хороший репортаж о карелах под названием "Почему мы вымираем?".

Накануне Вероссийской переписи населения съемочная группа телеканала "Красная линия" приехала в Карелию и сделала репортаж под названием "Почему мы вымираем?".

Журналисты телеканала предложили присмотреться к судьбе карелов, чтобы понять, что происходит со всеми в стране.
Перепись населения проводится раз в 10 лет, и она показывает, как прошедшие события отразились на демографических процессах.

Например, по словам журналиста и члена общественной организации «Дом карельского языка» Натальи Антоновой, в 1989 году нас, карелов, в России было 125 тысяч человек – это показала перепись, а через 20 лет карелов стало в два раза меньше – 60 тысяч человек.

«С такими темпами логично предположить, что перепись 2021 года покажет численность карелов ниже роковой планки в 50 тысяч человек», - отметил журналист группа телеканала "Красная линия".

Что это за роковая планка в 50 тысяч, объяснил журналист Армас Машин: «Если численность карелов в Российской Федерации окажется менее 50 тысяч, то мы будем отнесены к малочисленным народам. А это передышка перед тем, как перейти в статус народов исчезающих».

О причинах вымирания и способах выхода их демографического коллапса, которые одинаковы для всех народов, и снял репортаж телеканал "Красная линия".

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-01 17:19:27
Хде председатель карельского конгресса Григорьев ? Раньше каждый день письма в администрацию президента писал.
Беня
2021-08-01 17:00:58
Ловко :) Как грится тропой атлантов :)
Козьма
2021-08-01 17:00:21
Бред какой то . Цыгане почему то не вымирают , а живут .
театральный критик
2021-08-01 16:51:28
Потому что только ноете. Работать не пробовали ?
Гость
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