Карелы могут претендовать в России на статус коренного малочисленного народа.

За 11 лет, прошедшие между двумя переписями населения, численность карелов упала почти вдвое.

Итоги последней переписи населения, которая прошла в стране осенью 2021 года, показали почти двукратное сокращение численности карелов. В сравнении с всероссийской переписью 2010 года, их стало меньше на 28 тысяч человек, или в 1,9 раза.

В целом, в России осталось чуть более 32,4 тысячи карелов, а в Карелии – 25,9 тысячи. Это означает, что титульный народ республики может претендовать в стране на статус коренного малочисленного.

Подробнее об этом в интервью «Столице на Онего» рассказал эксперт по правам коренных народов, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в 2020-2022 годах Алексей Цыкарев.