Карелы просили британского монарха взять их под свою защиту

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Могла ли Карелия получить автономию в Британской империи?
В феврале 1919 года делегация карельских старост обратилась к британским военным, находившимся на севере России, с петицией к королю Георгу V. Представители северных карелов просили монарха взять их под защиту британской короны.
"С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим", - говорилось в петиции.
Карельские старосты рассчитывали на автономию в составе Британской империи. Однако это совсем не входило в планы интервентов.
Подробнее читайте в статье "Ирландские карелы" на Первой мировой".
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