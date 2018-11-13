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Новости. Общество
09:30, 13 Ноября 2018
фото: www.iwm.org.uk

Карелы просили британского монарха взять их под свою защиту

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Могла ли Карелия получить автономию в Британской империи?

В феврале 1919 года делегация карельских старост обратилась к британским военным, находившимся на севере России, с петицией к королю Георгу V. Представители северных карелов просили монарха взять их под защиту британской короны.

"С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим", - говорилось в петиции.

Карельские старосты рассчитывали на автономию в составе Британской империи. Однако это совсем не входило в планы интервентов.

Подробнее читайте в статье "Ирландские карелы" на Первой мировой".

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Комментарии

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кир
2018-11-13 12:14:19
Есть люди, которые ловко устраиваются в жизни, что у нас, что там. Потом, я заметил, что потомки переселенцев не все смогли простить те злодеяния, которые совершили над их предками наши люди. Большевики. Достигнув здесь положения в обществе, признания на работе, всё-равно уезжают. Даже в старости. Умереть там. Это заложено на генетическом уровне.
Orava
2018-11-13 10:38:12
было бы не плохо
User
2018-11-13 10:35:11
Зря тогда от Финляндии отказались! 100 лет прошло, а думать на перспективу так и не научились.
Хаос
2018-11-13 10:19:37
"Карелы – хорошие охотники и могут освежевать все, что угодно".
dgin да не поздно, но почему " они "? раз пишешь тут, все и рванем.
dgin
2018-11-13 10:24:16
Хаос, Мне то за чем? Мне и тут хорошо , на моей родине .
dgin
2018-11-13 09:36:55
Может ещё сейчас не поздно , туда " они " и рванут .
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