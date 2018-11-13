Карелы просили британского монарха взять их под свою защиту

Могла ли Карелия получить автономию в Британской империи?

В феврале 1919 года делегация карельских старост обратилась к британским военным, находившимся на севере России, с петицией к королю Георгу V. Представители северных карелов просили монарха взять их под защиту британской короны.

"С Россией сжиться мы никогда не сможем, да и не желаем. К Финляндии, которая наглым образом хотела присоединить нашу родину к себе, опустошив наши села и деревни, унеся наши последние деньги-гроши, мы быть солидарны никогда не хотим", - говорилось в петиции.

Карельские старосты рассчитывали на автономию в составе Британской империи. Однако это совсем не входило в планы интервентов.

Подробнее читайте в статье "Ирландские карелы" на Первой мировой".