КАСКО и ОСАГО могут объединить

Минфин поддерживает идею объединения КАСКО и ОСАГО и хочет отойти от обязательных видов страхования.

"Это не значит, что надо отменить обязанность человека страховать свою гражданскую ответственность, например, в данной ситуации как автовладельца ОСАГО... Мы хотим прийти к той ситуации, когда страховые компании могут продавать комплексные продукты, может быть у человека будет и КАСКО, и ОСАГО, и дом, и здоровье", – пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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